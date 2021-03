Il Festival di Sanremo al via questa sera. Ecco gli ospiti e la scaletta dei «Big»

Finalmente ci siamo, oggi 2 marzo inizia il Festival di Sanremo 2021. Conduce questa edizione del Festival Amadeus che sarà affiancato da Matilda De Angelis e Fiorello. Questa sera si esibiranno metà dei brani in gara: 13 dei Campioni e quattro delle Nuove Proposte.

Sarà una prima serata in tutti i sensi vista l’assenza del pubblico. Il protocollo di sicurezza prevede la consegna dei fiori attraverso un carrello e che i Big arrivino all’Ariston già vestiti. Questa è la sera del collaudo, con il cast artistico e il pubblico da casa chiamato a prendere le misure con quello che sarà il Festival di Sanremo 2021, edizione 70+1, come l’ha definita più volte il direttore artistico e conduttore Amadeus. L’inizio è fissato per questa sera intorno alle 20.40 su Raiuno. A fare da collante tra il Sanremo della scorsa edizione e quello presente sarà Diodato, il vincitore della scorsa edizione, la settantesima che, proprio a causa della pandemia, non ha potuto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, rimandato anche quello.

Insieme ad Amadeus sul palco ci saranno Fiorello, il campione Zlatan Ibrahimović, il quadro top secret realizzato da Achille Lauro e l’attrice Matilda De Angelis, che accompagnerà il conduttore per tutta la sera. Per quanto riguarda gli ospiti, questa sera sono attesi Loredana Bertè, che canterà un medley dei suoi successi e il suo nuovo singolo Figlia di…, l’infermiera simbolo della lotta al Covid nel primo lockdown Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato con il sassofonista Stefano Di Battista e la ginnasta russa Olg’a Kapranova.

Sul fronte della gara, assisteremo all’esibizione di 4 cantanti delle Nuove Proposte, che sono Avincola, Elena Faggi, Folcast Gaudiano, e dei primi 13 Big.

71° Festival della Canzone Italiana: La scaletta della prima serata

Questa la scaletta ufficiale della prima serata del Festival con i cantanti in ordine alfabetico (l’ordine di uscita ufficiale con anche gli ospiti sarà disponibile soltanto poche ore prima della diretta).

Nuove proposte:

Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.

I primi 13 Big in gara questa sera

In ordine alfabetico e non di apparizione, vedremo sul palco dell’Ariston: Aiello (Ora), Annalisa (Dieci), Arisa (Potevi fare di più) , Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima), Coma_Cose (Fiamme negli occhi), Fasma (Parlami), Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome), Francesco Renga (Quando trovo te), Ghemon (Momento perfetto), Irama (La genesi del tuo colore), Madame (Voce), Maneskin (Zitti e buoni), e Max Gazzè (Il farmacista).

Le canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica: all’esito della votazione, verrà stilata una classifica delle 13 canzoni eseguite durante la serata. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, a votare saranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e il pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica: le prime 2 accederanno alla quarta serata, mentre le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

E che inizi la 71° Festival della Canzone Italiana.