Il doodle di oggi celebra la Festa del papà. Una cartolina interattiva da spedire ai propri padri

Il doodle di oggi celebra la Festa del papà. È interamente dedicato alla Festa del papà il doodle di Google di oggi, 19 marzo, che propone la creazione di una piccola cartolina digitale da spedire ai propri padri. Cliccando sul doodle si entra nella pagina di creazione del messaggio multimediale, che si può arricchire con scritte e cuori. Una volta composto, lo si può inviare attraverso i social network oppure per mail.

Il doodle celebra la Festa del papà

Il doodle è stato pensato per raggiungere tutti padri, anche quelli lontani, in una maniera interattiva e digitale. È disponibile solo in alcuni Paesi tra cui: Italia, Spagna e Bolivia. Il 19 marzo è la Festa del papà in Italia (e non solo). Una data non casuale visto che si tratta del giorno in cui si festeggia San Giuseppe, il padre di Gesù. Un santo che nella tradizione popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. Sono diverse le tradizioni e le usanze che in tutta Italia caratterizzano la festa e sono tantissimi i bambini o le bambine che in questo giorno speciale dedicano lavoretti, disegni o semplicemente una frase al proprio padre.