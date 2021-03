Il Doodle di Google di oggi celebra il compleanno dell’epidemiologo Wu Lien-teh. Ecco chi è.

Il doodle di oggi celebra il 142 ° compleanno dell’epidemiologo cino-malese Dr. Wu Lien-teh, che ha inventato un rivestimento chirurgico per il viso che è ampiamente considerato il precursore della maschera N95.

Nato in una famiglia di immigrati cinesi a Penang, in Malesia (l’odierna Malesia) in questo giorno nel 1879, Wu divenne il primo studente di discendenza cinese a conseguire il suo MD all’Università di Cambridge. Dopo i suoi studi di dottorato, nel 1908 accettò una posizione come vicedirettore per l’Imperial Army Medical College cinese. Quando un’epidemia sconosciuta colpì la Cina nord-occidentale nel 1910, il governo cinese incaricò Wu di indagare sulla malattia, che identificò come altamente peste polmonare contagiosa che si diffonde da uomo a uomo attraverso la trasmissione respiratoria.

Per combattere la malattia, Wu ha progettato e prodotto una speciale maschera chirurgica con cotone e garza, aggiungendo diversi strati di tessuto per filtrare le inalazioni. Consigliava alle persone di indossare la sua maschera appena inventata e lavorava con funzionari governativi per stabilire stazioni di quarantena e ospedali, limitare i viaggi e applicare tecniche di sterilizzazione progressiva; la sua leadership contribuì notevolmente alla fine della pandemia (nota come la peste della Manciuria) entro l’aprile 1911 – entro quattro mesi dal compito di controllarne la diffusione.

Nel 1915 Wu fondò l’Associazione medica cinese, la più grande e antica organizzazione medica non governativa del paese. Nel 1935, fu il primo malese – e la prima persona di discendenza cinese – nominato per il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina per il suo lavoro nel controllo della peste polmonare. Un devoto sostenitore e professionista del progresso medico, gli sforzi di Wu non solo hanno cambiato la salute pubblica in Cina ma quella del mondo intero.

Buon compleanno all’uomo dietro la maschera, il Dr. Wu Lien-teh!