Il dolce pensiero di Raffaele Caldarelli nelle sue zeppole di San Giuseppe

Raffaele Caldarelli Pasticciere dona le sue squisite Zeppole di San Giuseppe – ora anche in gustose varianti alternative – a #InsiemeperilTerritorio, squadra solidale d’eccellenza fondata da Teresa Lucianelli, della quale fanno parte chef, produttori, artisti, professionisti della salute, del benessere, dell’informazione. Saranno distribuite ai bambini orfani, senzatetto e vittime di gravi problematiche, alle famiglie indigenti e ai clochard della Campania – Progetto AbitiAmo – dai volontari della Parrocchia di San Gennaro al Vomero, guidata da Padre Massimo Ghezzi.

Eventuali donazioni di generi di prima necessità possono essere consegnate a Villa Domi, Salita Scudillo, nell’ambito della mission che proseguirà con l’iniziativa per la Santa Pasqua.

Grazie

Chi volesse partecipare, è benvenuto

La rinomata pasticceria, caffetteria “Caldarelli” nasce a San Giuseppe Vesuviano (NA) nel 1996, dall’idea di Aniello Caldarelli, impiegato comunale, desideroso di voler garantire un futuro imprenditoriale ai figli Saverio (pasticcere), Nando e Franco.

L’attività si distingue da subito per la genuinità dei prodotti e, in particolar modo, diviene il locale simbolo ai piedi del Vesuvio in cui gustare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, un ottimo cornetto. In breve tempo il cornetto artigianale di “Caldarelli”, tra i fiori all’occhiello dell’azienda, si consolida come un vero trend.