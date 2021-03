Il “dietro le quinte” della XV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Lancio ufficiale il 16 aprile su You Tube con “Un Gioco di Parole”

A meno di due mesi dall’inizio della quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo che, come già annunciato dal direttore organizzativo Alfonso Bottone, si snoderà dalle chiese alle piazzette, dagli edifici storici ai musei civici, dai giardini panoramici ai sentieri collinari, di Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti, e Salerno dal 21 Maggio all’11 Luglio 2021, cerchiamo di scoprire ulteriori novità con il patron della notissima kermesse culturale, insignita alla Camera dei Deputati del Premio Internazionale “Comunicare l’Europa”,

–Alla luce di quanto accade intorno a noi possiamo dire che questo è un festival all’insegna dell’ottimismo?

“Non solo. All’ottimismo, come ho letto recentemente, auspicato dallo scrittore e giornalista Vito Bruschini, io aggiungerei anche all’insegna della normalità, o qualcosa che le assomigli. “La bellezza salverà il mondo” ha scritto qualcuno. Se non si riparte infatti dalla Cultura si annunciano tempi bui per tutta l’Umanità. Se non riaprono i teatri, i cinema, i musei, le biblioteche, le mostre, i siti archeologici, artistici e paesaggistici, gli eventi all’aperto, ed io aggiungo le scuole, non riparte il nostro Bel Paese. La campagna vaccinale sembra ormai aver preso la piega giusta, per questo io sono molto fiducioso su quanto accadrà nella seconda parte della stagione primaverile e per l’estate prossima. L’organizzazione di questa quindicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it è in stato molto avanzato. Alcune anticipazioni le avete già lette, nelle scorse settimane, sugli organi di informazione, sul sito internet e sulla pagina facebook. Ma la programmazione della Festa del Libro in Mediterraneo corre veloce”.

–A tal proposito ci regala qualche altra “chicca”?

“Ad oggi possiamo solo annunciare che il lancio ufficiale di questa quindicesima edizione avverrà il 16 aprile su You Tube con una puntata speciale di “Un Gioco di Parole”, un affermato format creato per diffondere gioiose pillole di cultura. Sugli ospiti di ..incostieraamalfitana.it vi rimandiamo invece ai giorni prossimi. La Festa del Libro in Mediterraneo sarà preceduta dalla cerimonia di premiazione a Cetara del Concorso nazionale “…e adesso raccontami Natale”: poesia in lingua italiana e in vernacolo, racconto breve, filastrocca, fiaba; e dalle nuove edizioni di “èPrimavera…fioriscono Libri” a Minori e di “Atrani Muse al…Borgo” con la consegna, nel corso di questo ultimo evento, dei riconoscimenti ai vincitori di “Caro Amore ti scrivo…”, per i whatsapp d’amore inviati il giorno di San Valentino al proprio partner.

–Tutto pronto allora per festeggiare i 15 anni di ..incostieraamalfitana.it?

“Manca davvero poco. Quest’anno raggiungiamo davvero un traguardo importante. Per questo singolare risultato vorrei ringraziare tutti coloro che hanno deciso di esserci: le Istituzioni, le Amministrazioni comunali della Costa d’Amalfi, Aziende private, Associazioni ed organismi culturali e sociali, gli Operatori turistici. Una sinergia davvero preziosa per ottenere risultati prestigiosi e promuovere lo splendore “unico” di questo patrimonio immenso che è la Costiera Amalfitana”.

