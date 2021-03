Il cuore di Anna Tantangelo batte per Livio Cori?

Il cuore di Anna Tatangelo batte per un nuovo amore? Ormai chiusa la storia con Gigi D’Alessio, la cantante sembrerebbe aver ritrovato il sorriso grazie a un nuovo fidanzato. Anche lui lavora nella musica, anche lui è napoletano, proprio come il suo ex. Il suo nome è Livio Cori: di tra anni più giovane della collega, è un rapper. Nel 2019 l’abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo, ma il suo nome è stato spesso accostato anche al progetto Liberato (ovvero il cantante partenopeo – che forse è un collettivo – di cui nessuno conosce l’identità).

L’indiscrezione della presunta storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori arriva dal giornalista Santo Pirrotta, volto fisso di “Ogni Mattina”, che ha svelato un altro dettaglio succulento: “Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!”, garantisce l’esperto di gossip. E mentre le conferme latitano, arriva un’altra voce su Gigi D’Alessio. È sempre Pirrotta a svelare che pure il cantautore ha voltato pagina: “Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”.