Il covid-19 fa altre due vittime a Vico Equense

Vico Equense. Il covid-19 trascina via con sé altri due cittadini. Lo straziante annuncio è giunto pochi minuti fa dal sindaco Andrea Buonocore.

Vi scrivo con animo triste – si legge nel post di Buonocore -, viviamo per la nostra Città una giornata bruttissima. Il coronavirus si porta via due nostri concittadini, due storie intrise di grande umanità e disponibilità, due uomini che hanno fatto del lavoro la regola delle loro vite. Uomini che non si sono mai sottratti a niente e a nessuno e che hanno testimoniato, con la loro quotidianità, l’attaccamento alla famiglia e alla Comunità. Hanno costruito la loro vita, giorno dopo giorno, nel servizio umile e generoso e per questo sono stati amati e stimati da tutti che oggi ne piangono la scomparsa Lasciano un vuoto incolmabile e la loro vita e la loro morte ci spronino ad una responsabilità ed un rigore sempre maggiore.

La redazione di Positanonews partecipa con affetto al cordoglio del primo cittadino e abbraccia calorosamente i familiari delle vittime.