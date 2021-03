Il Costa d’Amalfi ricorda il compleanno di Pietro Villani: “oggi avresti compiuto 17 anni…”

Il Costa d’Amalfi ricorda il compleanno di Pietro Villani, giovane promessa del calcio che militava nella squadra costiera come portiere nel campionato di Eccellenza ma che è morto a soli 15 anni, in un incidente stradale con il suo motorino, due anni fa. “Oggi avresti compiuto 17 anni…Caro Pietro oggi avremmo voluto farti gli auguri che meritavi, ma il destino è stato troppo crudele. Noi non ti abbiamo dimenticato, perchè le persone genuine e buone come te sono cosa rara..Oggi peró noi vogliamo comunque farti gli auguri… OVUNQUE TU SIA..Da lassù veglia sulla tua famiglia e su tutti i tuoi cari.. Ciao Pietro, MANCHI!”.