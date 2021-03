Il certificato di vaccinazione in Campania ora è disponibile anche online. E’ possibile scaricare il certificato di avvenuta vaccinazione anti-Covid19 in Campania anche online e conoscere anche il lotto somministrato. La Regione, tramite la Soresa, la società partecipata che si occupa degli appalti della sanità pubblica, ha attivato la piattaforma online per il recupero dell’attestato di vaccinazione anti-Coronavirus. Ogni cittadino potrà così conoscere in tempo reale il tipo di vaccino che gli è stato somministrato e il lotto. Farlo è semplice, basta inserire il proprio codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Diverse Asl, come quella di Napoli 1 Centro, infatti, fino ad oggi, non rilasciavano il certificato di avvenuta vaccinazione.

“Sulla piattaforma web della Regione – afferma Giuseppe Ambrosio, Segretario di Codici Campania – è possibile ora visionare e stampare l’attestato di vaccinazione. Una buona notizia, dopo le lamentele dei giorni scorsi dei cittadini, che non avevano ricevuto il certificato vaccinale. Dopo il nostro intervento, ci hanno contattato tante persone, preoccupate per l’impossibilità di avere informazioni sul lotto di vaccino utilizzato, con il riferimento rivolto soprattutto ad AstraZeneca, visto quanto successo. Ora si può utilizzare questo servizio online, disponibile all’indirizzo https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino. Certo, se fosse stato attivato prima, avremmo evitato proteste e paure, ma le polemiche non ci interessano, quello che conta è garantire ai cittadini informazioni chiare e precise, e direi che l’obiettivo è stato raggiunto”.

“Continueremo a monitorare la situazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e naturalmente l’azione non è limitata alla Campania, ma riguarda tutte le regioni. Dobbiamo evitare psicosi e allarmismi, i cittadini devono avere tutte le informazioni sul vaccino”.