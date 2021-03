Il Borgo dei Borghi, la grande sfida 2021: votiamo per Albori, la frazione più piccola di Vietri sul Mare. Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia, su Rai3.

Siamo all’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia.

La serata in onda domenica 4 aprile, condotta da Camila Raznovich, vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione.

Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail.

Si vota da domenica 7 marzo alle ore 17.00 fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59, e solo votando si potrà portare alla vittoria il proprio borgo preferito.

Tra i borghi in gare c’è anche Albori, la più piccola frazione di Vietri sul Mare. Clicca qui per votare.

Tra i borghi in gare c’è anche Albori, la più piccola frazione di Vietri sul Mare.