Il 18 marzo sarà la Giornata dedicata alle vittime del Covid-19

E’ stato approvato all’unanimità in commissione Affari costituzionali del Senato italiano il disegno di legge 1894 che istituisce la “Giornata nazionale delle vittime da Covid-19”, che verrà celebrata ogni anno il 18 marzo, a partire da domani. E’ stata scelta la data del 18 marzo perché è quella in cui, nella notte di un anno fa, una colonna di camion militari attraversò le strade di Bergamo con un carico di bare contenenti le numerose vittime del Covid che vennero portate nei crematori di altre regioni. Il 18 marzo 2020 fu anche il girono in cui si registrò il maggior numero di decessi su scala nazionale.

Una giornata che sia da monito adesso che siamo ancora nel pieno della pandemia e che ci spinga a rispettare tutte le norme e le regole che ci vengono richieste per limitare i contagi. E sarà una data di memoria nei prossimi anni per non dimenticare mai un evento mondiale che ha sconvolto le vite di tutti ed ha mietuto tantissime vittime lasciando nel dolore intere famiglie.

Una giornata per non dimenticare mai l’importanza e la ricchezza della “normalità”. Tutti desideriamo uscire fuori dalla pandemia e non sentire nominare più il Covid-19 ma è invece importante, una volta sconfitto il virus, ricordare sempre quanto è accaduto e quanto abbiamo sperimentato e sofferto.

Non dimentichiamo mai il sacrificio di tanti medici ed infermieri sempre in prima linea e che in molti casi hanno perso la vita per salvare quella degli altri. Non dimentichiamo i tantissimi volontari che hanno aiutato le famiglie in difficoltà. Ricordiamo quanti hanno perso il lavoro, quanti hanno perso un familiare e non lo hanno nemmeno potuto salutare un’ultima volta.

E ricordiamo tutto questo non solo il 18 marzo ma ogni giorno.