I nemici della mascherina

Minori , Costiera amalfitana . E’ da un pò di tempo che girano per la nostra ammirata, invidiata, celebrata, sublime costa amalfitana soggetti strani, sfrontati che, nonostante residenti, con la scusa di scarsa sopportazione e di voler divertirsi, senza indossare la utile mascherina, portando un danno irreversibili ai propri concittadini.

Chi passeggia per luoghi frequentati, spesso a gruppetti, senza indossare la mascherina oppure tenendola abbassata sotto al mento; chi si attarda ai tavolini del bar ancora aperto dopo aver consumato, parlottando senza mascherina ridendo e scherzando

E c’è pure chi ti guarda in cagnesco se solo ti azzardi a posare lo sguardo un pò a lungo sul suo volto libero da mascherina.

Non sanno, meschini, che con il loro atteggiamento (che può apparire strafottente)mettono in pericolo la sicurezza sanitaria altrui e comportano enorme danno economico a chi si vede ordinare di chiudere la propia attività perchè la fascia di sopportazione è stata superata.

Pensiamo si debba arrivare all’ecceso: fotografare con “l’amico cellulare” il soggetto strano, denunciandolo poi a chi è preposto alla sorveglianza