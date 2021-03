I.CULTURA TASSO. Silvio de Majo Guglielmo Pepe le rivoluzioni mancate

Giovedi 25 marzo 2021 Silvio de Majo conferenza su Guglielmo Pepe le rivoluzioni mancate.

L’Istituto di Cultura Tasso, presieduto da Luciano Russo , organizza, a seguito del successo dei precedenti, il ciclo di conferenze per l’anno 2021. Gli appuntamenti sono tutti alle ore 16.00 presso la Biblioteca del Museo Civico Francescano , presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento. Al momento gli eventi sono tutti in trasmissione streaming video a cura della troupe di Positanonews TV, Sara Ciocio Ambrogio Coppola, Lucio Esposito, in rappresentanza anche dell’UNITRE Penisola Sorrentina.

Il calendario per il mese di Febbraio e Marzo 2021 prevede:

Lunedi 8 febbraio 2021 Adriana Carnevale il razzismo e la Shoah dal Liceo Salvemini

Venerdi 12 febbraio 2021 Pasquale Giustiniani Giuseppe Giustiniani Filosofo e Vescovo. Modera Gaetano di Palma

Sabato 20 febbraio 2021 Carmine Pinto Craxi e il PSI nell’Italia Repubblicana Modera Luciano Russo

Sabato 20 febbraio 2021 Cimitero di Sorrento commemorazione del Poeta Aniello Califano

Venerdi 26 febbraio 2021 Vincenzo Cuomo La questione della Noia Profonda tra Martin Heidegger e Peter Sloterduk. Modera Luciano Russo.

Venerdi 5 marzo 2021 Vincenzo Caputo Torquato Tasso appunti su alcuni “Dialoghi Napoletani. Modera Gennaro Galano

Giovedi 11 marzo 2021 Roberto la Rocca Agostino D’Ippona filosofo dell’interiorità. Modera Aniello Clemente

Sabato 13 marzo 2021 Aldo Maccariello Il corpo sacrificato :sguardo su simon Veil

Giovedi 25 marzo 2021 Silvia de Majo Guglielmo Pepe le rivoluzioni mancate

Silvio De Majo , dall’aprile 1973 al giugno 1974 ha svolto la sua attività di formazione postuniversitaria, usufruendo prima di un contratto di ricerca presso il C.I.S.P. e poi di una borsa di studio CNR, Comitato nazionale per le Scienze Economiche, Sociologiche e Statistiche (dal 1° marzo 1974 al 30 giugno 1975).

A partire dal 1° luglio 1975 ha goduto di un assegno biennale del Ministero della Pubblica Istruzione, presso la cattedra di Storia Contemporanea della facoltà di Lettere dell’Università di Napoli (Prof. P. Villani). Tale assegno è stato poi rinnovato per un secondo biennio e quindi ininterrottamente fino al giudizio di idoneità a ricercatore.

Ricercatore confermato dal 19 novembre 1981.

Dal 1 novembre 2002 è professore associato di Storia contemporanea. Da 1 novembre 2009 è professore associato di Storia economica. Ha innsegnato Storia economica nel corso di laurea magistrale in Scienze Storiche fino al 2012. Attualmente insegna Storia economica per le innovazioni tecnolgiche e Archeologia industriale per i corsi di laurea di Economia e commercio e di Scienze del turismo ad indirizzo manageriale presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche.

Come professore associato dal 2002-03 al 2008-09 è stato titolare del corso di Storia Economica per il corso di laurea triennale in Storia.

Dal 2008-09 al 2011-2012 titolare del corso di Storia Economica per il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche.

Dal 2012 insegna Storia economica per le innovazioni tecnolgiche e Archeologia industriale per i corsi di laurea di Economia e commercio e di Scienze del turismo ad indirizzo manageriale presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche

De Majo, Silvio

Breve storia del Regno di Napoli : da Carlo di Borbone all’Unita d’Italia, 1734-1860 / Silvio De Majo

Roma : Tascabili economici Newton, 1996

Testo – Monografia [IT\ICCU\MO1\0001309]

De Majo, Silvio

Manifatture, industria e protezionismo statale nel Decennio / Silvio De Majo

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0176277]

De Majo, Silvio

L’economia di Terra di Lavoro agli inizi dell’Ottocento : la Statistica murattiana / Silvio de Majo

[Napoli] : Luciano, [1998]

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0381159]

De Majo, Silvio

Il 1848, sofferto apice di due brillanti o diverse carriere militari: Francesco Saverio Del Carretto e Raffaele De Cosa / Silvio De Majo

Napoli : Società napoletana di storia patria, 1999

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0381010]

De Majo, Silvio

L’industria tessile dalla venuta dagli Svizzeri alla nascita delle MCM (1824-1919) / [Silvio De Majo]

Salerno : Laveglia, 1982

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0380349]

De Majo, Silvio

Dalla casa alla fabbrica : la lavorazione delle fibre tessili nell’Ottocento / Silvio De Majo

[S.l. : s.n., 1990?]

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0380351]

De Majo, Silvio

Ferdinando 4. di Borbone : sessantacinque anni di regno tra riformismo, rivoluzione e restaurazione / Silvio de Majo

Roma : Tascabili economici Newton, 1996

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0201186]

De Majo, Silvio

L’industria dei mercanti : il sistema commerciale e manifatturiero di Cava dei Tirreni nel 19 . secolo / Silvio De Majo

Napoli : [s. n.], 2005 (Napoli : Gecla)

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0358440]

De Majo, Silvio

Industria laniera e strutture socio-professionali nel Regno di Napoli nella seconda metà del Settecento : i casi di Arpino, Salerno e San Severino / Silvio De Majo

Napoli : [s. n.], 1979

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0380885]

De Majo, Silvio

Biografie napoletane : Sovrani, ministri, funzionari pubblici, soldati, economisti, giuristi, rivoluzionari del Settecento e dell’Ottocento / Silvio de Majo

Napoli : Belle Epoque Edizioni, 2017

Testo – Monografia [IT\ICCU\NAP\0788783]