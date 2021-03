Hotel Le Agavi, Villa Tre Ville e Casa Angelina: tre gioielli della Costa d’Amalfi

La Costiera amalfitana – uno dei posti più belli al mondo – è pronta a ripartire per la stagione turistica. Ogni giorno vediamo messaggi e post di speranza sulle pagine social di alcuni tra gli alberghi più prestigiosi di tutta la Costa d’Amalfi. Tra questi vanno sicuramente annoverati l’Hotel Le Agavi di Positano, Villa Tre Ville sempre a Positano e Casa Angelina a Praiano.

Hotel Le Agavi di Positano

L’Hotel Le Agavi domina Positano con un’incomparabile ed emozionante vista su tutto il Golfo di Salerno. L’Hotel Le Agavi nasce da una sapiente sintesi tra il rispetto dell’ambiente ancora selvaggio del posto e la necessità di privacy dei propri ospiti. Situato su un costone a picco sul mare, dalla sua posizione dominante, con Punta Licosa di fronte, offre una meravigliosa vista su tutto il Golfo di Salerno. L’albergo è costruito a terrazze con la tipica pietra del posto: dispone di 54 lussuose camere e suite, eleganti e luminose, dotate di ogni comfort.

Villa Tre Ville di Positano

Soggiorna alla Villa Tre Ville, un hotel di lusso a due passi dal meglio che Positano ha da offrire. Le camere della Villa Tre Ville sono dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata e minibar per il massimo comfort. La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile per gli ospiti. Una reception 24 ore su 24, un concierge e uno servizio in camera sono alcuni dei comfort offerti in questo hotel. Una piscina fantastica e un solarium incredibile in un posto altrettanto incantevole.

Casa Angelina a Praiano

Incastonata nella roccia che si tuffa nel Mediterraneo, nel cuore della Costiera Amalfitana, Casa Angelina è un Boutique Hotel dallo stile contemporaneo e minimalista. Una sobria eleganza caratterizza le sue 42 camere, la cucina ricercata regala un’esperienza gourmet che si arricchisce di uno sfondo di impareggiabile bellezza. Casa Angelina è il Luxury Hotel immerso nell’atmosfera luminosa e magica della Divina Costiera, fatta di lunghe giornate dai ritmi rilassati e languidi, di tramonti infuocati che si tuffano nel mare, di serate inebrianti e profumate. Casa Angelina è un’oasi di pace, un’architettura armoniosa ed essenziale, dove il bianco assoluto mette in risalto i colori brillanti della natura all’esterno e l’estro dei pezzi di arte contemporanea all’interno. Una filosofia incentrata sulla ricerca della perfezione, dell’eleganza discreta, del design semplice ma ricercato e della cura di ogni dettaglio: dalle morbide e candide lenzuola in cotone firmate Etro che avvolgono il letto, fino al contorno di erbette aromatiche raccolte dal nostro orto e sapientemente composte per decorare i piatti.