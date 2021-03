Holly come Maradona: le dichiarazioni di Yoichi Takahashi, l’autore di Holly e Benji

L’artista giapponese Yoichi Takahashi, autore di Captain Tsubasa (Holly e Benji italiano), ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, il celebre calciatore argentino scomparso l’anno scorso. Takahashi ha ritratto Diego Maradona in due illustrazioni che lo vedono alle prese con il pallone e immortalato in un’esultanza con la maglia della nazionale argentina, con la quale il campione ha vinto il Campionato del Mondo nel 1986, anche grazie all’iconico gol soprannominato “La mano de Diòs”. In un’intervista concessa a Revista Libero, Takahashi ha dichiarato: “C’è molto di Maradona nella mia opera. Non sono mai andato allo stadio, ma lo seguivo, Maradona in Giappone non poteva non avere gli occhi su di sé. Ero un assistente, non avevo ancora debuttato da fumettista. E stavo disegnando la bozza di Holly e Benji. Maradona fu il migliore calciatore della competizione, vinse il Mondiale. Non c’erano dubbi, era il più forte di tutti”, ha spiegato Takahashi. Il fumettista ha però precisato: “Oliver non avrebbe mai potuto fare un gol di mano. Lo avrebbero fischiato tutti. Maradona, però, poteva. Poteva tutto. Per questo è il più grande”.