Helicobacter pylori, il test nella Farmacia Elifani (Meta)

Helicobacter pylori, il test nella Farmacia Elifani di Meta (Napoli). La maggior parte delle persone è portatrice di Helicobacter pylori, batterio gram negativo il cui habitat ideale è il muco situato all’interno dello stomaco. L’Helicobacter pylori sopravvive in un ambiente molto acido ed è il principale responsabile di alcune condizioni come la gastrite cronica, l’ulcera peptica, la dispepsia funzionale, fino ad avere un ruolo nel cancro gastrico. In presenza di sintomi di natura gastrica, tra cui gonfiore, reflusso, dolore, il medico di medicina generale o lo specialista potrebbe prescrivere, se necessario, l’Urea breath test, esame della durata di circa 15 minuti. Ciò con la finalità di verificare l’effettiva presenza nello stomaco dell’Helicobacter pylori.

È utile evidenziare, in proposito, che tale servizio rientra tra quelli erogati presso la Farmacia Elifani a Meta. I responsabili del servizio rendono noto che «per l’esecuzione del test è necessario che il paziente nelle due settimane precedenti la data fissata per l’esame non assuma antibiotici e farmaci inibitori di pompa». Quanto alla preparazione, «il giorno dell’esame è necessario essere a digiuno da almeno otto ore ed evitare di fumare». Il test costa 40 euro detraibili e per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0818786605 o parlare con in farmacisti della Farmacia Elifani di Meta disponibili al banco negli orari di apertura.