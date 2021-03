Gusto & Bene: torna la Squadra che aiuta “gli ultimi”

#InsiemeperilTerritorio e Vesuvio’s Shadow:

appena conclusa la raccolta di generi di prima necessità, per i bambini di Padre Massimo e anche per tanti adulti in gravi difficoltà, assistiti nel Progetto AbitiAmo, in Campania e in Albania.

Abiti per affrontare il freddo, e pure giochi, generi di prima necessità, sformati, dolciumi e torte, specialità d’eccellenza e prodotti alimentari per i pasti festivi della Mensa solidale: queste le donazioni assicurate da #InsiemeperilTerritorio, con la sua Squadra di eccellenza e da Vesuvio’s Shadow, per i tanti indigenti di ogni età e di varie nazionalità, assistiti nel Progetto AbitiAmo, Parrocchia di San Gennaro al Vomero, guidata da Padre Massimo Ghezzi, che opera con i suoi volontari in Campania e nella missione in Albania.

Si conclude quindi, con questi confortanti risultati, l’ultimo Contest internazionale in ordine di tempo, organizzato da #InsiemeperilTerritorio, rassegna itinerante di eventi d’eccellenza curata dalla giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli e dal blog Vesuvio’s Shadow di Mario D’Acunzo. Una riuscita iniziativa partita dalla Campania alla volta delle altre Nazioni europee.

L’iniziativa è stata, di fatto, una riuscita alternativa social alle apprezzate manifestazioni charity in presenza, promosse da molti anni da Teresa Lucianelli con la sua grande Squadra solidale di #InsiemeperilTerritorio, oggi vietate come tutti gli eventi dalle normative anticovid.

La grande Squadra solidale di eccellenza formata da chef, produttori, specialisti della salute e del benessere ed operatori dell’informazione, impegnata a sostegno dei più deboli, guidata dalla giornalista enogastronomica napoletana, ha dunque garantito con puntualità tutti gli obiettivi.

Figurano quali supporter particolarmente attivi, esponenti di spicco del migliore Food campano, con ultracentenarie ditte ristorative, produttori, artisti, professionisti, manager. Tra questi, i partenopei Gastronomia Arfè da 150 anni, e Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833; le Ristopizzerie Benvenuti al Sud e Donna Luisella, con Carla De Ciampis e Fulvio Mastroianni, l’imprenditrice Anna Pezone Nexyiu; lo Francesco & Co a Castellammare di Stabia, erede della tradizione di Ciccio di Pozzano; Ristorante Cerasè e Pizza Therapy, Vico Equense; la poliedrica artista Paola Fiorentino, Positano; Antica Panetteria Portici; Bambolino, Ercolano; Ileana Mandile Estetica e Benessere, Casoria; Ristorante Amor Mio, Brusciano; Sapori di Napoli, Nola con Pizza e Fritti; Solania srl, Nocera Inferiore; Caseificio Caracciolo, Lauro; Agricola Donatello Chiarito, Ripacandida; Ristorante Lago Grande, Monticchio.

A Villa Domi Ricevimenti, Napoli, il centro raccolta per le donazioni, appena concluse, di vestiario e prodotti necessari.

Cuochi, giornalisti, foodblogger, manager, casalinghe, appassionati di Food, fra i partecipanti: hanno presentato ricette sopraffine, tra le quali Giuria e il pubblico Facebook hanno scelto le più interessanti nelle tre sezioni: Cuore d’Oro, Social, Critica.

Nel Cuore d’Oro, primi classificati ex aequo, la pluripremiata chef simbolo della cucina salutista lucana, Silvana Felicetta Colucci con i Biscotti della Sposa, e Vincenzo Napoletano, manager del Ristorante Eventi Parlamento Britannico, con un’elaborata lasagna vegana. Entrambi vincitori in precedenti Contest. Quindi, La Cucina di Cappa con la Parmigiana lasagnata, e la chef tv Piera Parisi con una curata ricetta antispreco tradizionale: “Pane e Pomodoro”.

Sezione Social: Maria Teresa de Lorenzo con le “mascherine chiacchierine”; Annamaria Leo, con le “croccanti dorate” e La Cucina di Cappa che, con la Torta con ganache al cioccolato, conquista pure il secondo titolo.

A tutti box Cantine Mediterranee di Vincenzo Napolitano e, al primo, pure Specialità Arfè.

Firmati da Paola Fiorentino di Positano, i Premi della Critica: miniature nei colori della Costa d’Amalfi per Manuela Napoletano, che ha presentato le coloratissime maschere dolci veneziane; Gar Cincin Corcione con la Chiacchiera “effetto vetro cattedrale”, e Alessandra Profenna, con le Stelle filanti variopinte.

In Giuria, con Teresa Lucianelli: Valerio Giuseppe Mandile, chef d’eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomico; Raffaele Carlino, direttore ed. Campania Felix Tv; Marcello Affuso, direttore Eroica Fenice; Ersilia Cacace, foodblogger “La Boss delle Pizze”; Rosalia Ciorciaro, nutrizionista.

Menzioni della Giuria: Giovanni Bambolino per le Graffe vesuviane, a Mariana Antonecchia e Claudia Laconi, rispettivamente per le Zeppole molisane e Is Zippulas cagliaritane, a Stefano Siracusa per le Chiacchiere di Sciacca.

Note di Merito: Enza Aragosa, Raffaele Canciello, Adriana Canu, Loredana Cavotta, Giovanna Certamente, Rosanna De Giovanni, Morena de Lucia, Maria Elia, Hilde Esposito, Michela Festa, Enrichetta Franza, Antonio Fucciolo, Rosalba Lo Feudo, La mamma cuocò, Leonardo Marzano, Lucia Melchiorre, Raffaella Nastro, Ozzanocucina, Nakisca Pasqualini, Marinella Petrarca, Inna Photovipers, Paolo Poma, Antonio Scamardella, Sara Scognamiglio, Antonella Trotta, Marika Valentini, Anna Vitiello.

Per i vincitori della Sezione Cuore d’Oro, in premio gli ambiti box di Chefmania, Castellammare di Stabia, originali proposte rivolte a tutti gli appassionati della buona Cucina campana e in particolare stabiese. All’interno, tutti gli ingredienti e relativo ricettario, per preparare con successo ricette sopraffine, da un’originale idea della dinamica chef solidale Rosanna Fienga, fondatrice pure della Spesa Sospesa, e nella valente squadra di #InsiemeperilTerritorio, tra le più attive componenti.