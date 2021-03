Grassroot journalism, Covid e Vaccino di Farzati

Grassroot journalism

di Giovanni Farzati

Reporter senza Frontiere del Cilento

Ma se i contagi sono solo in alcune città perché dite la Campania??

82 mila positivi e a stento 1500 persone con sintomi ed ospedalizzati su quasi 8 milioni di persone, tra queste 1500 persone si contano quasi 1350 ultrasettantenni che si troverebbero li anche in una stagione influenzale qualsiasi….Secondo me un secondo lockdown non lo reggeremo a livello economico. Pensateci bene, sarà la fine!

Ripeto..Ma se i contagi sono solo in alcune città perché dite la Campania?? Cosa c’entrano i paesini con tre contagi e cinque contagi?? Compreso il mio paese che non faccio nome?? La Campania ma io non capisco perché generalizzate x colpa di qualcuno???

Contagiati non vuol dire malati..! E infatti se si guarda il grafico dell’Agenzia Nazionale x i servizi Sanitari Nazionali, la Campania non è in zona critica…

Stiamo a 3milioni di test in Campania, mo che finisce la popolazione iniziamo con i cani ,gatti tanto fanno numero. Ops, il mio gatto mi fa sapere che non intende vaccinarsi!! Cercherò di convincerlo, altrimenti..vaccino obbligatorio per lui😘