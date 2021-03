Grande affermazione campana. Napoli , Salernitana e Benevento, il commento dalla Costiera amalfitana di Gaspare Apicella, prima firma della Costa d’ amalfi a Minori per Positanonews.

Bellissima domenica per lo sport in Campania quella trascorsa, con risultati del calcio che conta molto favorevoli alle squadre campane

Il Benevento , espugnando lo Stadium di Torino, crea grossi ed irreparabili problemi alla Vecchia Signora, che si vede lontana dalla vetta con complicata resistenza (se gioca sempre così’) tra il numero degli ammessi il prossimo anno alla Champions: Guaio grande se dovesse pensare di non cedere alcuni “imbranati”

Stupenda affermazione del Napoli che all’Olimpico di Roma rifila due formidabili pappine alla Roma sua diretta concorrente per i quattro posti: riabilitazione di Gattuso

E la Salernitana che si avvicina a grandi falcate ad un posto in sicurezza per guadagnare la serie A: squadra compatta, tosta e dotata di ottima tecnica collettiva