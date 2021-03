Gragnano: positivo dipendente di un supermercato. Chiusura immediata

Gragnano. Positivo al coronavirus un dipendente di un supermercato. Il Sindaco Paolo Cimmino ne ha disposto l’immediatala chiusura della struttura.

É stato inoltre richiesto di affiggere una locandina di avviso all’esterno del supermercato per allertare i clienti che dal 24 febbraio al 4 marzo si sono recati nella medesima struttura, e hanno avuto contatti nel reparto macelleria, di effettuare tampone e mettersi in quarantena fiduciaria ai propri domicili per un periodo di 14 giorni.