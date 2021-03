Gragnano, perde la vita il noto speaker stabiese Marco Cascone. La sua voce era nota a tanti amanti della corsa in tutta la Campania. Marco Cascone da un anno non lavorava, come molti nel suo ambiente professionale. La tragedia, questa mattina, quando il suo corpo è stato ritrovato nella sua abitazione. Amante di Castellammare, la sua città, si era trasferito da anni nel quartiere del Parco Imperiale a Gragnano.

Appassionato dello sport e della vita, il suo periodo nero era cominciato con la crisi Covid. Giornalista sportivo, in queste ore, sono tanti ad essere affranti. Difficoltà, in mattinata, a fare arrivare un’ambulanza sul posto per constatarne la morte, tutte impegnate nel trasferimento di pazienti per l’emergenza Covid.

In tanti, in queste ore, lo piangono. Tutti ricordano la sua incredibile voce. Ciao Marco!