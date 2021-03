Governatore De Luca: “Godo di ottima salute a svantaggio dei ‘portaseccia’” (Video)

Il riferimento e ad un articolo che era stato scritto su ‘Cronachedi – Ilquotidiano indipendente’ il cui titolo era “Il governatore De Luca operato in Veneto”, poi tolto

Redazione – Il governatore De Luca rassicura tutti: “Godo di ottima salute”.

Il riferimento e ad un articolo, poi tolto, che era stato scritto su ‘Cronachedi – Ilquotidiano indipendente’ il cui titolo era “Il governatore De Luca operato in Veneto”.

Il fatto lo narra durante la sua solita diretta del venerdì su Facebook, infatti nei giorni scorsi in molti gli hanno chiesto come stava, il fatto che gli è accaduto lo sottolinea come “un elemento per metà bizzarro, per metà delinquenziale”.

Secca e concisa la risposta a quanti da “qualche tempo, persone amiche, conoscenti, mi chiedevano: ma come stai?!? Me lo chiedevano, una, due, tre volte… Tranquilli: godo di ottima salute”.

Una storia che andava avanti per mesi e poi sì è capito e dopo ha capito il motivo delle domande che molte persone gli chiedevano: “Scopriamo, qualche giorno fa, una notizia TOTALMENTE INFONDATA, che poi si è capito essere stata costruita durante la campagna elettorale delle regionali qualche mese fa: il Presidente della Regione Campania si sarebbe andato ad operare in una clinica privata di Peschiera del Garda…

Ma voi pensate che in un Paese serio si possano accettare porcherie del genere?”.

Chiude la questione su una categoria alquanto vasta: “Lo dico in special modo agli amici del Centro-Nord: noi in Campania abbiamo bisogno non del doppio vaccino, ma del quadruplo vaccino: due contro il Coronavirus (prima e seconda dose), e altri due per combattere una categoria particolarmente nutrita: i PORTASECCIA”.

