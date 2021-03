GORI bollette più care alla faccia del Covid, che ci costringe a stare a casa e consumare di più. E’ un problema in tutta la Penisola Sorrentina. Chiediamo ai sindaci di intervenire. Chiariamo un punto Positanonews ha sede operativa a Piano di Sorrento ed è da qui che magari partono problemi di carattere generale, quindi a volte anche personalmente constatiamo l’esistenza di situazioni paradossali e chiediamo ai sindaci di intervenire. Ma la problematica è ancora più vasta in altri comuni limitrofi, tipo Vico Equense.

Siamo in una pandemia e la Gori fa come se nulla fosse

Siamo in una pandemia, siamo in crisi economica, le persone hanno bisogno di aiuto, e cosa succede? Che non solo non arrivano gli aiuti promessi da Governo Conte, Draghi o chi per essi e dalla Regione Campania guidata da De Luca, ma arrivano puntualmente bollette con scadenze precise e rigorose. Bollette care dalla GORI, una struttura che gestisce le nostre risorse idriche, l’acqua che dovrebbe essere pubblica e gratuita, sopratutto in questo periodo così difficile, non solo in Provincia di Napoli, ma anche di Salerno, quindi forse il problema c’è anche da quelle parti, ma noi scriviamo dei posti che viviamo e delle cose che conosciamo direttamente essendo Positanonews un giornale locale, per la GORI la pandemia forse non esiste.

Aumenti contestati anche a Vico Equense , M5S , PD e Adiconsum hanno fatto rilievi alla GORI

Dunque aumenti contestati , per vari motivi, non solo qui, ma anche a Vico Equense, dove si è interessato il PD, a Sant’Agnello, ci sembra il Movimento Cinque Stelle con Rosario Lotito, e a Sorrento con Adiconsum che propone una causa che comunque costa soldi, anche se sulle cento euro circa, ai cittadini già vessati. Ma sentite, sentite, a causa del lockdown del coronavirus Covid-19 siamo costretti a stare a casa, quindi a consumare di più, a parte le contestazioni per eventuali anomalie, vi sono anche aumenti normali, dovuti al maggior consumo imposto dalla maggior presenza a casa. Ma possibile che nessun sindaco non si attivi per i suoi cittadini e faccia presente queste cose? E possibile che si parla di aiuti quando ci affossano? Dico io , dimezzate le bollette, invece le quadruplicano. Date la possiblità di dilazionare, togliete gli interessi, invece niente di niente. Giusto per essere chiari questi sono problemi che bisogna risolvere in concreto non con proclami.