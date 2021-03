Oggi 18 marzo è la Giornata nazionale dedicata alle vittime di Covid: bandiere a mezz’asta a Sorrento e Massa Lubrense. Ecco i post dei sindaci.

“Oggi ricorre la prima Giornata nazionale dedicata alle vittime di Covid. Le bandiere all’esterno del Comune sono esposte a mezz’asta in onore e nel ricordo di chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. Oggi l’Italia intera si unisce in un grande abbraccio per loro, per le loro famiglie e tutti i loro cari. È però doveroso un pensiero anche per chi sta ancora combattendo questa battaglia. Forza e coraggio. Non mollate” – ha dichiarato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola.

“Oggi alle 11 renderemo omaggio con la bandiera a mezz’asta del nostro Comune ed un minuto di silenzio alle vittime del CoViD in Italia. Il 18 marzo è stato proclamato con una Legge dal nostro Parlamento, Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, data in cui, esattamente un anno fa, per la prima volta, i mezzi militari a Bergamo sono stati impiegati per il trasporto delle salme delle vittime. Un’immagine che è rimasta impressa nei nostri occhi e nei nostri cuori e che è l’emblema di questa pandemia. Alla stessa ora il Presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà proprio a Bergamo per celebrare questa giornata. Io, con tutti i sindaci d’Italia, con la fascia tricolore, renderò omaggio alla bandiera italiana simbolo delle tante vittime. Anche Massa Lubrense paga il suo pesante tributo di vite a questa malattia: 10 nostri concittadini hanno perso la vita dall’inizio di questa epidemia. Spero che ognuno di voi, dalle vostre case o dai vostri posti di lavoro, si fermerà in silenzio per un minuto per ricordare quanti a Massa Lubrense, in Italia e nel mondo hanno perso la vita per questa pandemia” – ha dichiarato il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.