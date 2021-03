Giornale mondiale dell’Udito

Il 3 marzo di ogni anno si celebra nel mondo il World Hearing Day, la Giornata mondiale dell’udito, istituita per richiamare i governi mondiali sull’importanza dell’udito.

“Hearing care for ALL! Screen. Rehabilitate. Communicate”, questo il messaggio per la VI edizione della Giornata lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La Giornata mondiale dell’udito 2021 segna il lancio del World Report on Hearing – Rapporto mondiale sull’udito, che presenta un appello globale all’azione per affrontare la perdita dell’udito e le malattie dell’orecchio nel corso della vita.

I dati dell’OMS

Secondo gli esperti, oltre il 6.1% della popolazione mondiale, circa 466 milioni di persone, ha una riduzione dell’udito che incide sulla qualità della vita e si stima che entro il 2050 oltre 900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà una perdita uditiva disabilitante. La metà di tutti i casi di ipoacusia può però essere prevenuta, attraverso misure di sanità pubblica.

L’ipoacusia in Italia

In Italia sono 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti all’12,1% della popolazione. Nel nostro Paese l’ipoacusia riguarda una persona su tre (tra gli over 65). Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Solo il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio usa l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa uso dichiari migliorata la propria qualità di vita.

Le iniziative di “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus” per la Giornata 2021 e per il lancio del Rapporto mondiale sull’udito

Per la celebrazione della Giornata 2021 l’organizzazione abruzzese “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus” ha promosso la realizzazione di un importante evento di sensibilizzazione sui disturbi uditivi.

Come si legge nella nota stampa dell’organizzazione “Nonno ascoltami! – Udito Italia Onlus” il 2 e 3 marzo prossimi partirà da Pescara l’evento on line che celebrerà, in contemporanea con oltre 100 Paesi, il World Hearing Day e ufficializzerà il lancio del World Report on Hearing, messo a punto dal World Hearing Forum, organismo voluto dall’Oms proprio per alzare l’attenzione sul preoccupante aumento dei disturbi uditivi nel mondo, di cui fa parte anche Udito Italia Onlus.

Dall’Abruzzo il 2 e il 3 marzo prossimi partirà una lunga diretta streaming, Hear-a-thon, che riunirà i massimi esperti dell’udito: rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, associazioni, operatori sanitari, aziende del settore, giornalisti e testimonial che si confronteranno per promuovere una vera e propria rivoluzione culturale, così come auspicato dall’OMS. Oltre ai dibattiti saranno previst