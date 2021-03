Ginnastica, territorio promosso con lo Stabia nella maschile e Ginnastica Sorrento nella ritmica

Penisola sorrentina-Castellammare di Stabia. Nel pieno rispetto delle norme sanitarie per il contrasto al Coronavirus, è ripresa l’attività agonistica regionale Gold della Federazione Ginnastica d’Italia. Nella sezione maschile, presso il polo tecnico di Castellammare di Stabia, pronti via, subito in bella evidenza il team di casa diretto da Angelo Radmilovic che si è aggiudicato ben quattro ori individuali nella categoria allievi. Sul gradino più alto del podio sono saliti per il C.G.A. Stabia, Gabriel Russo nella 1^fascia, Murilo Coppola nella 2^, Vincenzo Scarpa nella 4^ e Andrea D’Alessio nella 5^.

I primi due con la fascia tricolore di campioni italiani in carica Allievi Gold 3, titolo conquistato a Modena nel novembre 2020 dove gli altri due compagni di club giunsero ai piedi del podio nel Gold 1. Nella 3^fascia, invece, il successo regionale è andato a Manuel Malasomma della Ginnastica Salerno di Valerio Darino.

Anche la Ritmica Gold ha esordito a livello regionale con il Campionato di Squadra Allieve svoltosi al Palavesuvio, dove la scorsa settimana è andata in scena la prima prova del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B dei piccoli attrezzi. Nella Gold 1 e Gold 3, doppio successo della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, mentre nella Gold 2 è stata la Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo a vincere la prima prova del campionato.