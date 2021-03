Ginnastica, Juvenilia Cava dè Tirreni ad un passo dalla promozione in Serie B

Si è svolta al PalaVesuvio di Napoli la 1^ prova Zona Tecnica 5 del Campionato di Serie C Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, riservata alle società di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con l’organizzazione ben curata della Società Evoluzione Danza Angri presieduta da Colomba Cavaliere. Competizione inserita nel progetto ‘Primavera Napoletana della Ginnastica’ frutto dell’intesa tra la Federazione Ginnastica d’Italia e l’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli, che prevede anche la 3^ prova del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica maschile e femminile e a seguire la Final Six per l’assegnazione degli scudetti tricolori 2021 Gam e Gaf.

A salire su podio sono state la Doria Gym di Taviano (LE), la Juvenilia Cava de’ Tirreni (SA) e l’Iris Giovinazzo (BA). Il club cavese di Raffaela Cammarota, con Francescapia Pollio impegnata negli esercizi con il cerchio e con il nastro, Antonia Giocondo con la palla e Simona Zorzetto con le clavette ha totalizzato punti 58.45, contro i 58.80 della Doria Gym alla quale contenderà la promozione in Serie B nella seconda e decisiva prova in programma a Campobasso a metà maggio.

Nella classifica del PalaVesuvio seguono per la Campania, Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi 7^ p. 50.80 con Rita Pastorino, Viola Lucrezia Matteo, ed Emilia Giordano, Azzurra Quarto di Liliana Leone 9^ p. 49.35 con Giorgia Minopoli, Alissa Meiarini, Luna Cappuccio e Maria Grazia Pia Vitale. E ancora Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara 10^ con 47.00, Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo 12^ con 46.00, Anfra Sport Quarto di Marina Cuccurullo 13^ con 43.00, Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano 14^ con 41.25, Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova 15^ con 40.30, Arkè Salerno di Costanza Sabetta 17^ con 35.95, GR Pontecagnano di Vania Santoro 18^ con 34.05, Partenope Napoli di Daniela Della Bruna 19^ con 32.95.

Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente nazionale FGI Rosario Pitton, Delegato federale alla Primavera Napoletana della Ginnastica, il Presidente della Federginnastica Campania Aldo Castaldo ed il Consigliere regionale Antonio Magliano.