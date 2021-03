Ginnastica, Aerobica spettacolo al Palazzetto di Pomigliano, Fitness Trybe e California sugli scudi

Ripresa l’Aerobica Gold della Federazione Ginnastica d’Italia con la disputa del Campionato Regionale al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco molto ben organizzato, nel rispetto scrupoloso delle norme anti-Covi 19, dalla locale società Fitness Trybe della Presidente Raffaela Lanza. La parte del leone l’ha fatta la squadra di casa diretta da Serena Piccolo che ha vinto ben sette titoli, con Marika Manes nelle A3, con Alessia Rea nelle JA J1, con Eva Iurlaro nelle JA J2, con il Trio ed il Gruppo JA e con il Trio ed il Gruppo JB. La giuria ha assegnato cinque vittorie al California Monte di Procida di Simona Scotto, a Simona Scotto di Luzio nelle A1, a Sara Schiano di Sciorrao nelle A2, alla Coppia Allieve, a Maria Chiocca nelle JB e a Gaia Laurino nelle Senior. Tre ori per il Club Ginnastico Benevento di Cristiana D’Anna nella categoria senior con Alessandro Aiello, con la Coppia mista ed il Trio. Una vittoria, infine, per la Chige Monte di Procida di Giorgio Illiano con il Trio Allievi. Tutti legittimi pretendenti ai podi nelle finali interregionali e nazionali in programma sempre presso il polo tecnico di Pomigliano d’Arco rispettivamente il 10 aprile e l’8 e 9 maggio. Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente nazionale Rosario Pitton, la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti ed il Consigliere Regionale Graziano Piccolo.