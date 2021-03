Gilles Rocca a “L’Isola dei famosi 2021”, chi è la sua fidanzata Miriam Galanti?

Miriam Galanti è un attrice originaria di Mantova, nota al pubblico per aver partecipato a diverse pellicole tra cui il film “Scarlett”. E’ da 12 anni la fidanzata di Gilles Rocca, regista e attore concorrente di Ballando con le Stelle 2020, attualmente impegnato con il reality de “L’isola dei famosi”.

Miriam Galanti inizia la sua carriera nel 2009, quando, ancora studentessa, interpreta un piccolo ruolo in Don Matteo. Nel 2013 e nel 2018 invece interpreta un ruolo in un altra fiction rai molto famosa: Che Dio Ci aiuti. Contemporaneamente la sua carriera teatrale è costellata di spettacoli: testi di Checov, Shakespeare, autori contemporanei come Mamet, Kelly e Pinter. Ultimo tra i suoi lavori a Dicembre 2019 prima del lockdown lo spettacolo After The End di Dennis Kelly dove recita con Federico Rosati al Brancaccino di Roma.