Gennaro Maresca il primo vaccinato a Massa, soddisfazione di Balducelli. Sono 150 i vaccinati in Penisola Sorrentina

Finalmente qualche buona notizia

Gennaro Maresca, 83 anni, è il primo cittadino di Massa Lubrense ad aver ricevuto il vaccino anticovid nel Centro Vaccinale di Villa Cerulli di via Reola a Massa Lubrense.

Una giornata importante per Massa Lubrense oltretutto accompagnata da un bel sole. E’ un giorno buono per i nostri ultraottantenni che saranno da oggi vaccinati. Si tratta della fascia di età a più alto rischio. Come primo giorno, siamo tutti un po’ emozionati ed in fase di rodaggio, qualche piccolo ritardo ma sta andando tutto bene.

Un grazie di cuore al nostro assessore alla salute Sonia Bernardo, alla direzione generale dell’ASL Na 3 SUD, al distretto sanitario con la direttrice Grazia Formisano, a tutti i medici di base di Massa Lubrense, alla struttura comunale con l’ingegnere Monica Coppola, alla Polizia Municipale ed al Comandante Carlo Fabiano, alla Protezione Civile ed al responsabile Rosario Acone ed alla cooperativa Prisma presieduta da Michele De Angelis.

Un gioco di squadra al servizio di Massa Lubrense e dei suoi cittadini. L’infrastruttura è pronta, funzionale e funzionante, ora speriamo solo che al più presto aumentino gli arrivi di vaccini per procedere con il resto della popolazione.