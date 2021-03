Gennaro Iezzo, alla nostra redazione: “al torneo per portare in alto le nostre origini”

A partire dal 7 luglio, a Nizza, ci sarà un torneo delle Nazionali non riconosciute e non iscritte alla Figc ma alla Conifa ( Confederation of Independent Football Associations). La nostra redazione ha intervistato Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, a cui è stato affidato l’incarico di ct della Nazionale delle 2 Sicilie e Francesco Orabona, direttore sportivo, che sarà il responsabile della squadra. ” Dodici squadre divise in quattro gironi si affronteranno per tentare di vincere – afferma Orabona – . Dobbiamo ringraziare il presidente della Federazione, Massimo Amitrano, che ci ha permesso di partecipare a questa manifestazione”. Il ct Gennaro Iezzo ai nostri microfoni si è cos’ espresso: “Pronto per questa esperienza? Sicuramente sarà una bella emozione, prenderemo tutti giocatori che hanno un senso di appartenenza al Regno delle 2 Sicilie: ragazzi originari di quelle 7 regioni che lo compongono. Sarà emozionante anche al di là dell’esperienza calcistica perché ci divertiremo e cercheremo di portare in alto le nostre origini con la consapevolezza che non sarà una vacanza ma che dovremo lavorare per cercare di vincere il torneo”.