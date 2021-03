GENNARO GUERRA E’TENORE E OPERATORE SOCIO SANITARIO.

Gennaro Guerra è un operatore socio sanitario che lavora in case di riposo come volontariato. Egli oltre al suo lavoro sfrutta le sue qualità canore per allietare nonnini e nonnine cantando belle canzoni napoletane; inoltre Gennaro balla anche per rendere le atmosfere più allegre.

Egli è stato molte volte ospite di programmi televisivi e ha cantato in diversi nostri spettacoli musicali assieme alla sorella Angela Guerra, soprano, ambedue ottenendo meritato successo.

Attualmente Gennaro saltuariamente presta la sua opera presso la casa albergo Villa Azzurra che si trova a Scisciano.

Quanto svolge Gennaro è altamente encomiabile. Auguriamo a Gennaro tanta fortuna presente e futura.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews