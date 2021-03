Gattuso riempito di insulti, rabbia Insigne e De Laurentiis . Cosa pensa di questo pareggio Maradona?

Gattuso riempito di insulti, contro anche Insigne e De Laurentiis . Cosa pensa di questo pareggio Maradona? Si chiedono i tifosi meno arrabbiati . Il tappo è saltato. Tutto è accaduto nei secondi finali, quando Kostas Manolas, subentrato a Maksimovic pochi minuti prima, frana su Haraslin, costringendo l’arbitro a fischiare il calcio di rigore per il Sassuolo. A quel punto, Lorenzo Insigne è esploso, s’è avviato verso gli spogliatoio urlando insulti verso i compagni.

Un 3-3 fra rigori e polemiche negli ultimi minuti. È finita così Sassuolo-Napoli con Insigne che aveva riportato i partenopei in vantaggio proprio al 90′ e Caputo che ristabilisce il pari allo scadere dell’ultimo minuto di recupero

Avrebbe detto: “Squadra di m…”. Una scena imbarazzante, che ha costretto Rino Gattuso a disinteressarsi di quanto stesse accadendo in area di rigore e di provare a calmare il capitano. Vanamente, perché l’attaccante ha prima dato un calcio e ad una bottiglietta di acqua e poi ha continuato a sfogare la sua rabbia. Non ce l’ha fatta, Insigne, a contenersi. L’idea che quei tre punti gli sfuggissero sul filo dei secondi l’ha amareggiato parecchio. Magari, non li avrebbe meritati, il Napoli, perché a lungo è stato sopraffatto dal Sassuolo, ma perché perderli per un’ingenuità vera e propria? Lui, più degli altri, ha patito il pareggio, perché sul piano dell’impegno e della concretezza nessuno gli avrebbe potuto rimproverare nulla. Ma insultare la squadra non è stata proprio un bel gesto e i compagni gli chiederanno conto alla ripresa degli allenamenti.

Noi di Positanonews siamo contro gli insulti e le offese o le aggressioni sono contro la nostra etica, le critiche , vanno valutate e ponderate sopratutto considerando che questo è un campionato surreale e falsato dal Coronavirus Covid-19