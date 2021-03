Garavaglia agli Stati Generali del Turismo a Positanonews “Riapriamo al più presto , l’anno scorso sono stato a Nerano. Queste Costiere meravigliose” Le riaperture animano la nuova maggioranza del governo Draghi. Il Dpcm in arrivo, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, comprede anche le festività di Pasqua (il 4 e 5 aprile) con l’Italia divisa per colore in base ai livelli di criticità, con chiusure di attività commerciali e degli impianti sciistici e quindi lo stop, praticamente, definitivo della stagione dello sci. Ma il neo ministro leghista del Turismo Massimo Garavaglia vuole riaprire al più presto anche se non a Pasqua “Speriamo di riaprire al più presto e tornerò qui in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, per me posti già noti – rivela in un’intervista esclusiva al direttore di Positanonews Michele Cinque – C’è una discussione aperta sul passaporto sanitario, ma ci vogliono soluzioni comuni in Europa. Le vaccinazioni devono accelerare. Ma faremo ripartire il turismo, questo è il nostro obiettivo”.

Garavaglia conosce e ama questi posti dunque, Positano, Amalfi , Sorrento, Massa Lubrense, e grazie all’amministrazione di Massimo Coppola si è fatto il primo evento di rilievo per il turismo in Campania .