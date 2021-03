Gambi con Ascierto al Pascale concerto degli “Angeli della Musica” per la Festa delle Donne Il nostro tenore pop Giuseppe Gambi non si ferma, è un vulcano in piena, riesce sempre ad essere attivo in tutte le occasioni. In questo periodo è riuscito ad essere presente con la sua Associazione “Angeli della Musica” con iniziative a favore delle persone meno fortunate.

Domani alle ore 12:00 attraverso una diretta on line in collaborazione con Fo Production,sulla sua pagina Facebook Ufficiale, il tenore si collegherà con il reparto dei malati oncologici dell’Ospedale Istituto nazionale tumori Pascale dove farà sentire la sua voce come omaggio per tutte le donne. Una grande iniziativa quella di Giuseppe Gambi con gli “Angeli della Musica”. Domani Otto marzo in diretta facebook sulla sua pagina dal istituto nazionale dei tumori Pascale con la collaborazione del professore Paolo Ascierto Complimenti sempre da tutto lo staff di Positanonews che ti seguiremo in diretta.