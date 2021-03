Furti a Piano di Sorrento e a Vico Equense, attenzione ai ladri. Rubate monetine in pieno giorno

Furti a Piano di Sorrento e a Vico Equense, attenzione ai ladri. Furti di monetine a volte che avvengono in pieno giorno. Chissà se sono zingari , che nessuno ha visto in giro, o se non c’è qualcuno che si muore di fame? Non siamo riusciti a sapere molto, ma basta stare in strada per sentire dalla gente quello che succede, di certo a Piano e Vico, ma forse anche a Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, nella Penisola sorrentina dove ancora c’è chi resiste a questa terribile crisi.

L’altro ieri a Piano di Sorrento, in pieno centro e in pieno giorno, è stato effettuato un furto all’interno di una macchina. Tutto è accaduto in modo molto veloce, infatti, il furto è durato all’incirca un minuto, giusto il tempo di aspettare che il proprietario dell’auto scendesse e lasciasse la macchina incustodita. Tutto ciò è accaduto lunedì in piena mattinata, in una zona centrale di Piano di Sorrento, purtroppo, sprovvista di telecamere comunali. Proprio per questo non è stato ancora possibile risalire ai responsabili del furto. I ladri hanno rubato tutti gli oggetti personali situati nell’auto; il proprietario della macchina, al ritorno, si è reso conto dell’accaduto e si è recato subito dai carabinieri.

Purtroppo, questo furto non è stato l’unico, infatti esattamente la settimana scorsa è accaduto lo stesso furto con le stesse modalità ma questa volta a Vico Equense. I ladri hanno aspettato che il conducente dell’auto scendesse per rubargli gli affetti personali dal finestrino.

Non si ha la certezza che i ladri che hanno agito a Piano di Sorrento e a Vico Equense siano gli stessi, ma noi di Positanonews riferiamo le vicende per far sì che ciò non si ripeta. Invitiamo tutti voi a far attenzione e a chiudere bene le vostre auto per evitare altri furti simili.