Furore. Un solo caso di Covid sul territorio, la precisazione del sindaco Milo

Furore. Un solo caso di Covid sul territorio, la precisazione del sindaco Giovanni Milo. “Sul nostro territorio c’è solo un positivo al coronavirus. Si è parlato di due cittadini di Agerola domiciliati a Furore contagiati. Ma non è così”, ha sottolineato il primo cittadino. “Le comunicazioni avvengono sempre in maniera istituzionale”.

Noi di Positanonews non intendiamo dire che le comunicazioni dei sindaci non sono puntuali o che le amministrazioni omettono informazioni. Semplicemente, quando ci arrivano delle notizie, le anticipiamo anche se non arriva l’ufficialità dei comuni. Non appena questa arriva, subito la riportiamo. Per cui quando scriviamo “non è stata comunicata dal Comune” è per intendere che non vi è ancora l’ufficialità.