Furore. Il Comune comunica di aver ricevuto in data odierna una nota dall’ASL Salerno con la quale veniva comunicata la positività di un cittadino residente in un altro comune e domiciliato a Furore. Il soggetto è stato posto in isolamento e due contatti sono stati collocati in quarantena precauzionale. Sale, quindi, a 2 il totale degli attualmente positivi sul territorio comunale.