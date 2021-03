Furore: sabato 13 marzo giornata del dono del sangue

Furore, Costa d’Amalfi. E’ stato organizzata dall’AVIS Salerno, con il patrocino e la collaborazione dell’Associazione Millenium di Amalfi e del Comune di Furore, la giornata del dono del sangue. L’appuntamento è per sabato 13 marzo 2021, dalle 8.00 alle 10.30 nel piazzale in Via Mola.

Questa è la seconda volta che Furore ospita questa iniziativa ed il responsabile locale dell’AVIS, il signor Angelo Amodeo, spera di bissare quello stesso risultato. Lo slogan dell’iniziativa è “Dai una mano alla vita, Dona il sangue”, la frase che da sempre accompagna l’emoteca mobile.

Per poter donare è obbligatoria la prenotazione al numero 3356574781 e rispettare tutta la normativa vigente per contrastare il Covid-19.