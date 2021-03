Frasi famose e originali per la Festa del papà. Oggi 19 marzo in Italia si celebra la Festa del papà. L’occasione giusta per scrivere un bigliettino d’auguri, o un messaggio da inviare su WhatsApp, sui social network oppure in una email. Abbiamo raccolto alcune frasi bellissime che puoi utilizzare per il tuo papà!

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre.

(Gabriel Garcia Marquez – Scrittore)

I grandi padri non trovano difetti.

I grandi padri trovano soluzioni.

(Reed Markham – Educatore)

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.

(Fedor Dostoevskij – Scrittore)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. Vanniarachchy – Scrittrice e illustratrice)

I figli hanno bisogno di testimoni che dicano loro non qual è il senso dell’esistenza, bensì che mostrino attraverso la loro vita che l’esistenza può avere un senso. (Massimo Recalcati – Psicoanalista e saggista)

I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo.

(Honoré de Balzac – Scrittore)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me.

(Jim Valvano – Allenatore e giocatore di basket)

Il vero padre è colui che apre il cammino con la sua parola, non colui che ti trattiene nella rete del suo rancore.

(Christian Bobin – Scrittore)

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza.

(Umberto Eco – Scrittore e filosofo)

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio.

(William Shakespeare – Drammaturgo)

È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino.

(Susan Gale – Saggista)

Questo è quello che fa un padre: allevia il peso di coloro che ama.

(George Saunders – Scrittore)

Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre.

(Fabrizio Caramagna – Scrittore)

Non è difficile diventar padre; essere un padre, questo è difficile.

(Wilhelm Busch – Poeta)

Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici ed ali.

(William Hodding Carter – Giornalista)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note.

(Markus Zusak – Scrittore)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà (Anne Geddes)

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi,

avventurieri, narratori e cantanti (Pam Brown)

Nel rispetto per il proprio padre nulla è più grande,

quanto stimarlo come si stima il Cielo (Confucio)

Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto (Pam Brown)

