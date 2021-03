Frana Vietri sul Mare – Salerno: slitta la riapertura della strada. È stata rinviata di qualche giorno la riapertura con senso unico alternato del tratto di strada dell’ex Statale 18, tra Salerno e Vietri sul Mare, interessata dalla frana del costone roccioso dello scorso 10 febbraio. Infatti, la riapertura a senso unico alternato era prevista per la giornata di oggi, ma si dovrà aspettare ancora prima di poter concedere il passaggio su un’unica carreggiata alle automobili oggi costrette ad un lungo giro verso l’autostrada a Cava de’ Tirreni.

L’assessore alla Mobilità Mimmo De Maio, che ha dato l’annuncio, ha compiuto un sopralluogo e si è detto amareggiato per la notizia ma ha anche promesso che il problema sarà risolto entro la fine della settimana.

La roccia, infatti, è molto friabile e, di conseguenza, è necessario più tempo del previsto per concludere l’intervento, che è fondamentale per poter procedere poi con la chiodatura ed fissaggio dei cavi d’acciaio con reti corticali per fasciare i blocchi instabili. I rocciatori stanno continuando a lavorare in quota e lo hanno fatto senza sosta anche nei giorni scorsi per cercare di limitare quanto più possibile i disagi.

Se il tempo continua a sostenere i lavori, il cronoprogramma dovrebbe essere rispettato mentre la riapertura totale della strada è prevista entro la fine del mese di marzo.