Frana di Amalfi, carabinieri al Comune e nella sede Ausino

Frana ad Amalfi. Prosegue il lavoro del perito della procura, il docente universitario Settimio Ferlisi dopo i rilievi effettuati ad Amalfi sulla frana del costone Vagliendola. L’ipotesi iniziale, ovvero quella che il crollo sia legato a vecchi lavori effettuati in quella zona, resta in piedi. Per questo motivo, come leggiamo sul Mattino, i carabinieri sono tornati al Comune per acquisire altri documenti richiesti dal perito, presso l’ufficio tecnico, e anche presso la sede dell’Ausino che gestisce le condotte idriche della zona. Si tratterebbe di documentazioni relative ad interventi di manutenzione e lavori vari eseguiti almeno cinque anni fa. L’ipotesi che la frana potesse essere stata causata da un avvallamento della strada, dunque, torna ad essere una delle piste battute dal tecnico. Ma bisogna avere un quadro completo della situazione prima di appurare se ci siano o meno (e soprattutto da parte di chi) eventuali responsabilità.

Intanto, dopo l’ultimo sopralluogo dei periti, avvenuto la settimana scorsa, la procura ha autorizzato il dissequestro dell’area interessata dalla frana per consentire innanzitutto i lavori di messa in sicurezza del costone e, di conseguenza, quelli per la riapertura della strada di collegamento. Nel corso di una serie di riunioni, presiedute dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, è stato anche fissato un calendario preciso per i lavori: 90 giorni, lavorando 24 ore su 24. Così da arrivare, se possibile, puntuali all’appuntamento estivo quando, Covid permettendo, si spera in una ripresa dell’attività turistica di tutta la zona. Lavori fondamentali anche per consentire ai residenti pendolari di potersi spostare e di riallacciare la viabilità lungo tutta la Divina.