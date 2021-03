Frana ad Amalfi, De Luca: “I lavori dovrebbero concludersi entro tre mesi”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel consueto intervento settimanale del venerdì, nel corso della sua diretta Facebook è tornato a parlare anche della situazione legata alla frana ad Amalfi.

“Stiamo seguendo da vicino i lavori sulla frana che c’è stata ad Amalfi. I dirigenti dell’Anas stanno facendo un lavoro eccellente e rispettare i tempi che ci siamo dati. Dobbiamo completare i lavori entro tre mesi. Continueremo a seguire con grande attenzione questi lavori”.

Il presidente De Luca ha poi anticipato il passaggio della regione Campania in zona rossa a causa dell’aumento del numero di positivi.

“Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”.