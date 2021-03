Frana ad Amalfi: dalla Regione 4 milioni per il costone

Frana ad Amalfi. Stanziati dalla Regione Campania 4 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone di Vagliendola, nel comune di Amalfi, dal quale lo scorso 2 febbraio si è staccata la frana che ha distrutto una parte della strada statale 163. I fondi stanziati integrano le risorse già messe in cantiere dall’Anas, 1,1 milioni di euro, per la ricostruzione della strada. Si tratta di un intervento significativo non solo per restituire la tanto agognata normalità ai cittadini della Costiera amalfitana, ma anche per mitigare il rischio idrogeologico insistente su questa zona della “Divina”.

Come raccontato con diversi articoli, i lavori proseguono celermente e ieri sono iniziate le perforazioni per la posa di micropali tiranti. «Si lavora senza sosta per la ricostruzione della strada – spiega il sindaco di Amalfi Daniele Milano – sono iniziate ieri le perforazioni per la posa di micropali e tiranti. Siamo al giro di boa e non c’è un minuto da perdere ». Ultimati gli interventi di messa in sicurezza della zona, effettuati dal Comune, il testimone è passato nelle mani dell’Anas che ha iniziato a costruire quella che sarà la base portante della strada.