FP CGIL Salerno: “Fondamentale la vaccinazione degli operatori dell’Igiene Ambientale”

Riportiamo il post pubblicato dalla FP CGIL Salerno sulla sua pagina Facebook: «I lavoratori dell’igiene Ambientale sono i grandi assenti di questa campagna vaccinale. Le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto già nelle scorse settimane alla Regione Campania di inserire tra la priorità i lavoratori impiegati nel ciclo integrato dei rifiuti che durante la pandemia hanno garantito un servizio essenziale e di massima delicatezza.

I lavoratori sono quotidianamente esposti al pericolo da contagio e già numerosi sono stati i casi di Covid nelle aziende del settore in provincia di Salerno. La condivisione degli spazi aziendali, a volte non sempre garanzia di distanziamento, e soprattutto la raccolta dei rifiuti presso tutte le utenze domestiche dove sono presenti cittadini covid positivi, impongono una presa di posizione urgente e non più prorogabile. I lavoratori dell’igiene ambientale sono essenziali per continuare a garantire un servizio che non solo consente la pulizia delle nostre strade cittadine ma che soprattutto garantisce la salubrità delle nostre utenze domestiche.

Facciamo appello pertanto alle Autorità competenti in materia affinché si possa programmare da subito l’inserimento degli operatori nelle categorie da vaccinare prioritariamente».