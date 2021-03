Forti scosse sismiche nel mare algerino, allerta tsunami rientrata (Video)

Ne sono state registrate due con due magnitudo diverse, una di 5,3 e l’altra 6,2 e nella stessa zona di mare, ci sono stati crolli e la gente è scesa in strada, avvertite sia in Sardegna, in Sicilia che in Liguria

Redazione – Poco dopo l’una di notte del 18 marzo, si sono verificate violente scosse telluriche nel mare algerino e l’allerta tsunami rientrata.

Dalle immagini che giungono dal paese nordafricano si possono vedere molte persone in strada e dei crolli di qualche ala di qualche palazzo, ma sembra che non ci siano vittime.

Ne sono state registrate due con due magnitudo diverse, una di 5,3 e l’altra 6,2 e nella stessa zona di mare ad una profondità tra 10 e 13 chilometri, sono state avvertite sia in Sardegna, in Sicilia che in Liguria.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, lo sciame sismico ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 20 chilometri da Bejaia.

Dalle immagini che giungono dal paese nordafricano si possono vedere molte persone in strade e dei crolli di qualche ala di qualche palazzo.

La prima, quella più violenta è stata registrata alle 01:04:09 mentre la seconda 01:17:06, solo dopo 13 minuti.

Intanto era scattata l’allerta tsunami, per le coste di Teulada, nel sud Sardegna, e la notizia l’ha data la Regione Sardegna. L’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile, ha sottolineato: “Fortunatamente non è accaduto nulla. C’è stato un innalzamento minimo che non ha comportato alcun danno, ma abbiamo monitorato costantemente l’evento e la situazione dalla sala operativa regionale”.

Video di Darbas News tratto da youtube dalla pagina di Darbas News, su:

https://youtu.be/R0bjQtlblEo

GiSpa