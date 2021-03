Folgore Massa non perdona, anche ko Ischia

I costieri contro gli isolani conquistano la nona vittoria consecutiva e mantengono inalterate le distanze dalla seconda in classifica

Sorrento – La Folgore Massa non perdona e cade anche Ischia.

I costieri contro gli isolani conquistano la nona vittoria consecutiva e mantengono inalterate le distanze dalla seconda in classifica, la Tya Marigliano.

Al Palatigliana non si passa e vale anche per la squadra isolana che ha tentato in tutti i modi di opporsi ad una Folgore che con in vena Lugli (25 punti all’attivo) e Sorrenti (16 piunti), non si fa pregare, nonostante qualche errore che gli ischitani benedicono.

La squadra isolana del duo Mattera/Di Costanzo per due set non si dà per vinta, infatti sia nel primo che nel terzo gioca senza veli imbrigliando i costieri con qualche buona palla dell’ex Scialò, nel secondo parziale ammaina parzialmente le vele.

La squadra di mister Nicola Esposito con grinta, determinazione e buona concentrazione, ha alte le su vele e naviga con il vento in poppa quando si deve, anche se qualche errore li potrebbe condizionare ma non sarà così. I biancoverdi massesi trainati dal trio Lugli-Sorrenti-Pilotto, non si scompongono fin dalla prime fasi della gara, gli isolani non hanno timore e la fortuna in qualche occasione li aiuta anche, e l’ex Scialò ben inchioda a terra. L’Ischia tiene sotto pressione i costieri tanto che mister Nicola Esposito deve ricorrere al timeout, Pilotto al servizio e Lugli in zona 4 danno scacco matto. La gara vive sempre sull’equilibrio grazie anche qualche errata ricezione dei locali, che alla fine l’hanno vinta chiudendo il parziale sul 25-22.

L’equilibrio non vige quando si ritorna sul parquet, Lugli inchioda e gli risponde Scialò, ma il suo allenatore deve chiamare il timeout per bloccare l’avanzata della Folgore, che è partita forte sin dai primi momenti.

Sale in cattedra Sorrenti ed Ischia gli si deve inchinare, la gara fugge via sciolta per i locali che chiudono il parziale grazie al 19° punto di Lugli.

Ritorna l’equilibrio anche perché gli ischitani si ridestano e non desiderano perdere la gara ed il set, i costieri commettono qualche errore ed Ischia ringrazia mentre Scialò ne approfitta. Con l’invasione a muro dei locali i gialloblù sono sempre dietro l’angolo, ma Pilotto finalizzando un veloce attacco, li tiene a bada. Portando così i suoi a racimolare ben 6 punti di stacco, ma l’Ischia non demorde e ne recupera ben 4. Alla fine Sorrenti non perdona con il suo sedicesimo punto personale e chiude la saracinesca.

SHEDIR FOLGORE MASSA – PALLAVOLO ISCHIA 3-0 (25-22; 25-15; 25-19)

SHEDIR FOLGORE MASSA: Esposito L, (6) Pilotto (6), Denza, Sorrenti (16), Deserio (7), Lugli (25), Aprea; Pontecorvo, Miccio; Grimaldi, Gargiulo. Allen: Nicola Esposito

PALLAVOLO ISCHIA : Galia, Pacelli, Scotto Di Marrazzo, Ielasi, Minuti, Ferrandino, Tartaglione, Scialò; Castagliuolo, Cannovo, Tarallo, Trani, Di Costanzo, Scordino. All. Mattera/Di Costanzo.

GiSpa