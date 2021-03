Fake news focolaio per festa ad Agerola: Positanonews smentisce, ma “Il Mattino” non rettifica

Quanto riportato nell’articolo è totalmente falso ed altamente offensivo per il buon nome di Agerola e per il lavoro che amministratori, dipendenti comunali e forze dell’ordine stanno svolgendo sul territorio in termini di controlli in questa fase di pandemia così difficile per tutti. Con queste parole il sindaco di Agerola Luca Mascolo ha chiesto – alcune ore fa – la rettifica di un articolo riportato dal quotidiano “Il Mattino” circa una festa clandestina, reputato falso dall’amministrazione comunale.

La notizia era stata ripresa anche da Positanonews, che ha immediatamente provveduto a rimuoverla e rettificarla per il totale rispetto nei confronti del sindaco e dei suoi concittadini. Attendiamo la smentita anche dai giornali più autorevoli che hanno riportato la notizia anche prima di Positanonews. Come tutti ben sanno “Errare umanum est”, ma occorre far luce sulla vicenda per ottenere la più chiara e corretta informazione in un momento difficile in cui i cittadini hanno bisogno di qualcuno che gli racconti cosa accade in zona rossa.