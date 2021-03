FLASHMOB ACCADEMIA DELLA CRUSCA PER IL DANTEDI’

Affacciati alla finestra e recita… la Divina Commedia. Il flashmob dell’Accademia della Crusca Il 25 marzo è il Dantedì e anche il compleanno dell’istituzione fiorentina, la cui prima riunione si tenne 435 anni fa. Nel 2021 cadranno i 700 anni della morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana Tweet 24 MARZO 2020 Post sulla terzina dantesca preferita, video con la declamazione di un canto dell’Inferno, del Purgatorio o del Paradiso e anche selfie con un libro del Sommo Poeta: il primo Dantedì, in programma il 25 marzo, giorno che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, a causa dell’emergenza coronavirus si trasformerà e diventerà una festa nazionale celebrata sul web. L’Accademia della Crusca, inaugurata proprio il 25 marzo di 435 anni fa (anche se la prima adunanza risale al 1583), ha invitato tutti a celebrare il Sommo Poeta su Facebook scattandosi una foto (per esempio un selfie con la propria edizione di un’opera dantesca), capace di raccontare il proprio rapporto con il poeta; su Twitter, spiegandolo nelle poche righe di un tweet, oppure su Instagram, realizzando un piccolo intervento video o una “storia”. Tutte le testimonianze saranno raccolte e conservate in Rete. L’Accademia della Crusca, insieme ad altre istituzioni come la Società Dante Alighieri, la Società Dantesca, l’Associazione degli Italianisti e la Società italiana per lo studio del pensiero medievale, è stata tra le prime a sostenere l’iniziativa del Dantedì. Nei mesi scorsi per il 25 marzo erano state pensate molte occasioni di incontro reale che avrebbero coinvolto le istituzioni, le università e le scuole, in Italia e non solo. Tuttavia, secondo le disposizioni governative emanate in relazione all’emergenza Covid-19, per quest’anno il 25 marzo sarà una giornata che pressoché tutta Italia trascorrerà all’interno della propria casa. E il progetto, malgrado tutto, non si è fermato e ora traslocherà sulla Rete e sui social. Inoltre più di cinquanta tra accademici, studiosi, collaboratori della Crusca, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo hanno accolto l’invito dell’Accademia a registrare un breve intervento video di circa 2 minuti. Tutti gli interventi sono disponibili in rete dal 25 marzo e rimarranno poi consultabili in un’apposita raccolta del canale YouTube della Crusca e in collegamento sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Questa raccolta è arricchita da due partecipazioni straordinarie: quella di Monica Guerritore, che per l’occasione ha regalato un suo video, registrato durante una sua memorabile lettura dantesca in Accademia del 2015, e quella di Virginio Gazzolo, che spesso ha collaborato alle manifestazioni dantesche promosse dalla Crusca, in particolare a quelle del festival Dante 2021 che annualmente si svolge a Ravenna sotto la direzione scientifica dell’Accademia. Il flashmob E ancora, come anticipato da Francesco Sabatini a “Uno Mattina” del 22 marzo, l’Accademia della Crusca promuove una forma nuova di flashmob, sempre mercoledì 25 marzo alle 18, e invita tutti gli italiani ad affacciarsi alla finestra per leggere l’incipit della Divina Commedia. L’intervista Il critico letterario Giulio Ferroni ha scritto il volume “L’Italia di Dante. Viaggio nel Paese della commedia”. Una lettura appassionante, per far viaggiare almeno la mente in questo difficile momento. Lo ha intervistato Fabio Cappelli.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Dantedi-Affacciati-alla-finestra-e-recita-la-Divina-Commedia-il-flashmob-dell-Accademia-della-Crusca-6c110723-5bac-4399-9ff2-89c7e23bb542.html