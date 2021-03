Flaica CUB Campania richiede la vaccinazione per i lavoratori dell’igiene ambientale

FLAICA CUB CAMPANIA: Ancora una volta costretti a richiedere un percorso prioritario per la vaccinazione dei lavoratori dell’igiene ambientale. Dalla Regione nessuna risposta in merito, silenzio totale probabilmente nell’attesa di eventi irreparabili per poi intervenire.

La FLAICA Uniti CUB campana, come già aveva anticipato nella missiva inviata al governo del 8 gennaio è quella del 3 marzo alla regione Campania, si vede costretta a sollecitare l’intervento mirato, per un percorso prioritario ed urgente nella vaccinazione per Covid 19, dell’intero comparto dell’Igiene ambientale, da sempre in prima linea anche nel periodo di Lockdown. Purtroppo ad oggi, su questo argomento non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito.

Per questo motivo, la scrivente ha richiesto nuovamente alla regione Campania è al Governatore DeLuca, di farsi carico in prima persona e di predisporre un percorso urgente è prioritario per la vaccinazione dei lavoratori della regione del settore Igiene Ambientale.

Va ricordato ancora una volta che ci sono purtroppo moltissime vittime tra i lavoratori del settore nella nostra regione e tantissimi lavoratori sono risultati contagiati anche in gravi condizioni, senza mai fermare il proprio operato.

Ribadiamo con forza che i Lavoratori del settore, devono poter lavorare in sicurezza, a maggior ragione visto che sono obbligati dalla regolamentazione di dover offrire un servizio essenziale. Risulta per tanto a noi ovvio che dovrebbero avere la possibilità di continuare a farlo senza dover mettere a rischio la propri salute e quella dei propri famigliari.